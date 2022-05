ANALIZA GSP Clasamentul e cu CFR, programul o avantajeaza pe FCSB * Urmeaza 8 etape diametral opuse!

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat marti, 25 ianuarie 2022, 10:52 / Actualizat marti, 25 ianuarie 2022 13:14FCSB a evitat in prelungiri un esec cu CFR Cluj (3-3), care ar fi inchis lupta pentru titlu, si pastreaza ecartul de 10 puncte. In ultimele 8 etape are un traseu mult mai accesibil decat campioana, care urmeaza sa intalneasca, in afara de doua exceptii, doar echipe ce au ca obiectiv accesul in play-off.A ramas aceeasi diferenta intre primele doua clasate ... citeste toata stirea