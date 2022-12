ANALIZA GSP Contrast frapant inaintea derby-ului: FCSB il bate, dar Dan Petrescu castiga mereu la final!

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat miercuri, 14 decembrie 2022, 08:40 / Actualizat miercuri, 14 decembrie 2022 09:46Contrast frapant in duelurile directe si indirecte dintre Dan Petrescu si FCSB in ultimii aproape 20 de ani: in privinta meciurilor, FCSB conduce detasat, scor 10-5 in raportul victorii - esecuri, insa tehnicianul isi subordoneaza total rivala la campionatele castigate: scor 6-2.FCSB - CFR Cluj, restanta din etapa a 9-a din Liga 1, se joaca joi, ... citeste toata stirea