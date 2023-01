ANALIZA GSP Eugen Neagoe s-a pacalit cu el! Mutare total neinspirata la debutul pe banca Universitatii Craiova

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat luni, 23 ianuarie 2023, 08:25 / Actualizat luni, 23 ianuarie 2023 08:31Desi Jovan Markovici a fost modest in pregatiri, antrenorul Universitatii Craiova si-a incalcat propria filosofie si l-a titularizat la Botosani, 0-1, in detrimentul unui Rivaldinho in mai buna dispozitie. A reactionat la pauza, insa degeaba.La instalarea sa pe banca Universitatii Craiova, inainte de plecarea in Antalya, Eugen Neagoe a dezvaluit ca "la mine, jucatorii fac echipa. ... citeste toata stirea