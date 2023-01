ANALIZA GSP Explicatie pentru podimul din Liga 1 * Ce avantaj au CFR Cluj, Farul si Rapid fata de FCSB si CSU Craiova

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat marti, 31 ianuarie 2023, 08:53 / Actualizat marti, 31 ianuarie 2023 09:03Podiumul Ligii 1 e al granzilor care merg si acum pe mana antrenorilor cu care au plecat la drum: Farul, CFR si Rapid. Pe FCSB si CSU Craiova, cu cate doua schimbari in 2022-2023, instabilitatea bancilor le-a aruncat "in decor".Triumful Farului in fata FCSB-ului (3-2) este si o victorie a stabilitatii bancii tehnice. De altfel, configuratia play-off-ului din acest moment al Ligii ... citeste toata stirea