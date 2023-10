Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea - Publicat vineri, 06 octombrie 2023 23:43 / Actualizat vineri, 06 octombrie 2023 23:45Cele doua echipe care s-au luptat la titlu in ultimii 20 de ani se vor duela si in acest sezon, iar istoria recenta arata un avantaj imens pentru ardeleni, atat pe plan intern, cat si in Europa"In toate meciurile pe care nu le-am castigat am fost dezavantajati in mod evident de catre arbitri". Mesajul ii apartine lui MM Stoica si e doar o mica parte dintr-o pozitie mult ... citeste toata stirea