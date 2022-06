ANALIZA GSP FCSB si Farul sunt cluburile model * Concluzia rapoartelor financiare: 14 din 16 echipe au probleme sau primesc bani publici

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat vineri, 03 iunie 2022, 08:26 / Actualizat vineri, 03 iunie 2022 09:36Incredibila concluzie a rapoartelor financiare si a situatiei cluburilor care au fost in ultimul sezon in Liga 1: 14 din cele 16 fie au accesat bani de la stat / autoritatea locala, fie au raportat deficit sau au intrat in insolventa si chiar in colaps. Singurele care face nota discordanta sunt FCSB si Farul: banii sunt exclusiv privati si s-a bifat si profit. ... citeste toata stirea