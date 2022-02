ANALIZA GSP FCSB, ultima din Liga 1 * La ce capitol sufera echipa lui Toni Petrea

Articol de Dan Udrea, Remus Raureanu, Liviu Manolache - Publicat miercuri, 23 februarie 2022, 08:02 / Actualizat miercuri, 23 februarie 2022 08:20Dupa disputarea a doua treimi din campionat, FCSB are cel mai mare procent al golurilor incasate din momente statice, peste 40%, fara a fi luate in considerare penalty-urile. Rivala la titlu, CFR, a incasat unul singur.FCSB a pierdut in ultimele 4 etape nu mai putin de 4 puncte, jumatate din distanta care acum o separa de liderul CFR Cluj. 2-2 cu ... citeste toata stirea