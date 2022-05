analiza gsp Grupul CFR-ului "bate" artistii lui Becali! Cum arata Top 10 jucatori din Liga 1

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat joi, 10 martie 2022, 17:06 / Actualizat joi, 10 martie 2022 17:17Clasamentul celor mai buni 10 jucatori la finalul primei parti a sezonului e dominat de jucatorii FCSB-ului, dar CFR-ul a incheiat sezonul regulat prima, cu 14 puncte avans, si intra in play-off cu 7 puncte avans.Prima parte a stagiunii 2021/2022 a intrat luni in istorie. In baza indexului InStat al fiecaruia, dar si a altor parametri, Gazeta a alcatuit ierarhia celor mai buni jucatori ... citeste toata stirea