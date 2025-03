ANALIZA GSP "I'm a boss, I call the shots" * Adrian Sut, cheia de bolta la FCSB! Cifre impresionante si un paradox in joc: profil defensiv, dar e excelent in alt parametru

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 10 martie 2025, 13:24 / Actualizat luni, 10 martie 2025 13:24Adrian Sut (25 de ani) se afla la cel mai bun sezon al carierei. E om de baza la FCSB, fiind unul dintre capitani, e convocat in mod constant la echipa nationala, iar in cupele europene are prestatii perfecte. Mijlocasul e la al cincilea sezon la echipa ros-albastra si e indispensabil.Originar din Cociuba Mare (judetul Bihor), Adrian Sut a debutat in prima divizie acum aproape 9 ani. ... citește toată știrea