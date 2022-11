ANALIZA GSP Incompatibil?! * Becali vrea la FCSB un atacant "perfect pentru CFR Cluj"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat joi, 24 noiembrie 2022, 13:15 / Actualizat joi, 24 noiembrie 2022 13:24Gigi Becali a anuntat ca vrea sa-l aduca in aceasta iarna la FCSB pe Arnold Garita. Atacantul de 27 de ani s-a remarcat la FC Arges in principal datorita reusitelor pe contraatac, arsenal pe care ros-albastrii il utilizeaza rar in Superliga.Becali l-a ochit pe varful camerunez in doua meciuri: "Garita a fost o chestiune de moment. L-am vazut in jocul cu noi (n.r. - castigat de FCSB ... citeste toata stirea