Articol de Aurelian Botezatu - Publicat miercuri, 15 martie 2023, 17:01 / Actualizat miercuri, 15 martie 2023 17:46FCSB e, cu o exceptie, in toate topurile InStat de la finele sezonului regulat. In 5 dintre ele, chiar prima. Dar acolo unde conteaza cel mai mult, in clasament, Farul si CFR i-au luat fata.Daca s-ar da Oscaruri ca la Hollywood, inclusiv pe categorii, FCSB ar lua destule la finele sezonului regulat peste care tocmai s-a tras cortina. Nu mai putin de cinci, conform topurilor ... citeste toata stirea