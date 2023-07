Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 10 iulie 2023, 14:58 / Actualizat luni, 10 iulie 2023 15:11Cristiano Bergodi e antrenorul in care Rapid si-a pus increderea ca poate aduce titlul si Cupa in Giulesti a(Trade Mark)Tehnicianul in varsta de 58 de ani are o cariera oscilanta. Fara realizari notabile in Italia si nici in cupele europene, Bergodi activeaza din 2005 in Romania, cu pauze, si n-a reusit cu adevarat decat la Sepsi, singura echipa din Superliga pe care a condus-o un sezon ... citeste toata stirea