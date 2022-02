ANALIZA GSP Regula U21 are un rege! Cifrele arata ca jucatorul de la FCSB e cel mai bun din Liga 1

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat marti, 01 februarie 2022, 07:06 / Actualizat marti, 01 februarie 2022 07:25Duelul celor mai buni fotbalisti care respecta in acest sezon legea FRF, din perspectiva randamentului in ofensiva, ofera un lider incontestabil: Ianis Stoica. Pustiul din atacul FCSB-ului are o frecventa uluitoare in a produce un gol, la fiecare 74 de minute, de peste doua ori mai eficient decat principalii sai urmaritori, Markovici, Petrila si Octavian ... citeste toata stirea