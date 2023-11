Articol de Viorel Tudorache - Publicat luni, 13 noiembrie 2023, 16:45 / Actualizat luni, 13 noiembrie 2023 18:45Selectionerul Romaniei, Edward Iordanescu (45 de ani), ia in calcul toate scenariile in pregatirea meciurilor cu Israel si Elvetia, decisive pentru calificarea la Euro 2024.Israel - Romania are loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Prima TVRomania - Elvetia se joaca pe 21 noiembrie, de la 21:45, pe Arena ... citeste toata stirea