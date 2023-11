Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat vineri, 31 martie 2023, 07:00 / Actualizat vineri, 31 martie 2023 11:34Romania nu a batut nicio nationala de Top 10 a Europei in ultimul deceniu si jumatate a(Trade Mark)Ultimul astfel de succes dateaza tocmai din toamna lui 2007: 1-0 cu Olanda, cand selectioner era Victor Piturca a(Trade Mark)Din aceasta zona a continentului in care ne aflam si noi, doar Moldova si Cipru sunt in aceeasi situatie a(Trade Mark)In schimb, chiar ... citeste toata stirea