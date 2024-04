ANALIZA GSP Un mandat cu multe PETEv * Momentele care au provocat "divortul" dintre Universitatea Craiova si bulgar

Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 10 aprilie 2024, 14:40 / Actualizat miercuri, 10 aprilie 2024 15:38Mandatul lui Ivaylo Petev la Universitatea Craiova s-a incheiat dupa 20 de meciuri, bulgarul fiind demis in cursul zilei de miercuri de Mihai Rotaru. In aproape cinci luni, cat a durat aventura in Oltenia, tehnicianul de 48 de ani a contabilizat rezultate oscilante, sub standardele asteptate de patronat.Zece victorii, cinci rezultate de egalitate si cinci infrangeri. Acesta este ... citește toată știrea