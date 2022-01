ANALIZA GSP Vraiste! 3 probleme pe care Dinamo trebuie sa le rezolve urgent in 2022, anul in care retrogradarea bate la usa

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 18 ianuarie 2022, 01:33 / Actualizat marti, 18 ianuarie 2022 02:55Cu trei zile inaintea primului meci oficial din 2022, Dinamo se gaseste tot in "bezna". Venirea lui Stoican n-a rezolvat prea multe dintre situatiile deranjante din club, iar solutiile intarzie sa apara.Penultima clasata din Liga 1 debuteaza in noul an vineri, pe terenul lui FC Arges. Cum retrogradarea bate la usa, "cainii" au nevoie de masuri urgente pentru rezolvarea problemelor care ... citeste toata stirea