Articol de Aurelian Botezatu - Publicat luni, 31 iulie 2023, 16:46 / Actualizat luni, 31 iulie 2023 18:58Instalat saptamana trecuta pe banca Universitatii Craiova, Laurentiu Reghecampf pare sa fi rezolvat deja un "transfer" pe un post deficitar. Cu CFR l-a mutat pe Basilio Ndong, surprinzator, in flancul drept al apararii, si a avut succes. Iar acum pune presiune pe patronul Mihai Rotaru sa-i rezolve o alta pozitie problematica in Banie.Laurentiu Reghecampf pare sa fi descoperit in lotul ... citeste toata stirea