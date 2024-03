ANALIZA | Mai putin de jumatate din echipe au "devorat" antrenori in sezonul regular de Liga 2 recent incheiat. "Campioana" este o nou-promovata, iar cea care ofera cea mai lunga continuitate este prima retrogradata matematic

Cluburile din fotbalul romanesc sunt recunoscute pentru lipsa lor de rabdare in ceea ce priveste antrenorul principal, perioada in care acestora li se ofera timp pentru a crea si a-si expune cu adevarat cunostintele, tactica, munca. Sunt niste devoratoare la acest capitol. Totusi, sezonul regular 2023-2024 de Liga 2 arata o usoara tendinta de schimbare.12 echipe dintre cele 20 de participante au oferit continuitate antrenorilor lor, fiindca nu au schimat deloc pe banca tehnica in cele 19 etape ... citește toată știrea