ANALIZA Pierdere imensa pentru Dinamo * Zeljko Kopic trebuie sa gaseasca o solutie urgent

Articol de Cezar Titor - Publicat duminica, 02 martie 2025, 18:14 / Actualizat duminica, 02 martie 2025 18:14Zeljko Kopic, 47 ani, tehnicianul lui Dinamo, a facut un anunt-soc in cadrul conferintei de presa premergatoare partidei cu Hermannstadt.Josue Homawoo si Astrit Selmani, titulari incontestabili in angrenajul "cainilor" nu isi vor prelungi contractele cu trupa alb-rosie, scadente in vara.Dinamo - Hermannstadt se disputa maine seara, de la ora 20:00, pe "Arcul de Triumf". Duelul va ... citește toată știrea