Articol de Aurelian Botezatu - Publicat miercuri, 25 ianuarie 2023, 07:23 / Actualizat miercuri, 25 ianuarie 2023 07:23Criza lui Andrei Ivan se prelungeste. Incapabil sa iasa din stereotipia unui stil de joc pe care adversarii l-au "citit" demult, internationalul de 26 de ani alearga in gol. Ultima reusita in campionat: 30 septembrie 2022!Mihai Rotaru, finantatorul Universitatii Craiova, afirma recent ca obiectivul echipei pentru sezonul in curs depinde mult "de cum plecam la drum. Daca ... citeste toata stirea