ANALIZA S-a depreciat numarul 10! Simbolul promovat de Hagi nu mai exista nici macar la clubul "Regelui" + Cum arata situatia in Liga 1

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat vineri, 07 octombrie 2022, 10:29 / Actualizat vineri, 07 octombrie 2022 11:02Gheorghe Hagi a insistat incontinuu sa sublinieze importanta decarului, el s-a enervat cand numarul 10 din nationala, Alex Maxim, fusese rezerva intr-un meci. Simbolul acesta pe care-l pretuieste Gica atat de mult e facut zob in campionat, il poarta jucatori care nici macar nu sunt importanti in echipele lor.S-a impamantenit in fotbal ca purtatorul ... citeste toata stirea