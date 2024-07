ANALIZA Se schimba polii la FCSB! GSP a analizat in detaliu transformarea provocata de Marius Stefanescu * Impactul e major

Articol de George Nistor - Publicat vineri, 05 iulie 2024, 12:15 / Actualizat vineri, 05 iulie 2024 12:44FCSB - Corvinul Hunedoara, 3-0, a fost primul meci oficial al lui Marius Stefanescu (25 de ani) in tricoul ros-albastru.Jucatorul transferat in acest mercato a avut o contributie substantiala in cucerirea Supercupei Romaniei si, in clasicul obicei al lui Gigi Becali, a fost introdus pe teren inca din primul minutFotbalistul a fost achizitionat in schimbul a 1,3 milioane de euro de la ... citește toată știrea