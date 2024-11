ANALIZA Totul pentru Daniel Birligea * Cum s-a schimbat jocul celor de la FCSB: victoria cu U Cluj este reprezentativa

Articol de George Nistor - Publicat luni, 11 noiembrie 2024, 15:49 / Actualizat luni, 11 noiembrie 2024 15:51Daniel Birligea este omul momentului la FCSB. S-a integrat rapid la noua sa echipa, marcheaza pe banda rulanta, ultima data cu U Cluj, iar portile echipei nationale i s-au deschis dupa seria de evolutii foarte bune in tricoul ros-albastru.Atacantul transferat in schimbul sumei de doua milioane de euro de la CFR Cluj a ajuns la 7 goluri marcate pentru campioana Romaniei in 11 meciuri ... citește toată știrea