ANALIZA | Ultimele doua echipe calificate in play-off-ul Ligii 2 se stabilesc in ultima runda a sezonului regular. Patru cluburi se lupta pentru acest obiectiv. Toate calculele de reusita ale acestora

O etapa a mai ramas de disputat din actualul sezon regular al Ligii 2, editia 2021-2022, iar necunoscutele sunt legate de ultimele doua formatii care vor merge in play-off, respectiv pozitiile finale pe care se vor clasa echipele, intre locurile 7 si 20, pentru determinarea cele doua grupe de play-out.In acest articol vom analiza sansele celor patru echipe care se lupta in etapa a 19-a pentru a prinde ultimele doua locuri care duc in play-off, grupa de promovare in Liga 1.Pentru al doilea ... citeste toata stirea