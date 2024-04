ANALIZA Uluitor! * Cat de mare e diferenta reala dintre FCSB si rivalele din play-off

Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 10 aprilie 2024, 14:35 / Actualizat miercuri, 10 aprilie 2024 14:42FCSB a acumulat in acest campionat cu 16 puncte mai mult decat CFR Cluj si 18 in plus fata de Universitatea Craiova si Rapid.Cu 7 etape inainte de finalul SuperLigii, FCSB are un avantaj imens fata de urmatoarele clasate. In acest moment, sunt 10 puncte intre lider si urmatoarele doua clasate, CFR Cluj si Universitatea Craiova.UNIVERSITATEA CRAIOVASoc la Craiova! Ivaylo ... citește toată știrea