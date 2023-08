Articol de Aurelian Botezatu - Publicat duminica, 06 august 2023, 14:05 / Actualizat duminica, 06 august 2023 14:18Universitatea Craiova este dependenta de Alexandru Mitrita (28 de ani) in acest debut de campionat. Laurentiu Reghecampf a cerut intariri, iesirea din zona de confort, dar are multe "santiere" deschise. Poate prea multe pentru a conta in acest moment in batalia la titlu.Patronul Mihai Rotaru isi propusese sa mai reduca din costuri in acest an, iar la instalarea pe banca, dupa ... citeste toata stirea