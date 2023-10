Articol de David Marinescu - Publicat luni, 16 octombrie 2023, 18:28 / Actualizat luni, 16 octombrie 2023 19:10A doua zi dupa Romania - Andorra 4-0, Anamaria Prodan a dezvaluit ce mesaj i-a scris lui Nicolae Stanciu, fotbalist pe care-l impresariaza, chiar in momentul in care capitanul "tricolorilor" se pregatea sa execute lovitura libera din care a rezultat golul de 1-0.Liderul primei reprezentative a continuat si cu Andorra forma excelenta pe care o traverseaza in aceasta toamna. Decisiv ... citeste toata stirea