Anamaria Prodan acuza dupa intalnirea cu Reghe: "A vazut o tara intreaga gestul lui golanesc!" * Reactia antrenorului

Articol de GSP - Publicat miercuri, 06 aprilie 2022, 18:35 / Actualizat miercuri, 06 aprilie 2022 19:14Anamaria Prodan (49 de ani) il acuza pe Laurentiu Reghecampf (46 de ani). Sustine ca antrenorul Universitatii Craiova a avut un comportament deplasat in timpul celui de-al doilea termen al divortului, desfasurat luni, la Judecatoria Buftea.Luni, Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf au fost fata in fata pentru prima data in anul 2022, la cel de-al doilea termen al divortului de la ... citeste toata stirea