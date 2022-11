Anamaria Prodan, prima reactie despre interesul CFR-ului pentru Stanciu

Articol de GSP - Publicat luni, 07 noiembrie 2022, 21:50 / Actualizat luni, 07 noiembrie 2022 21:52Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a anuntat azi ca vrea sa il transfere pe Nicolae Stanciu, mijlocasul roman de la Wuhan Three Towns. Anamaria Prodan, agentul jucatorului in varsta de 29 de ani, considera improbabil transferul lui Stanciu in Gruia."E foarte greu in acest moment ca transferul sa se faca, e o suma importanta si sunt multe echipe interesate de Stanciu. Suma maricica ... citeste toata stirea