Anamaria Prodan se implica din nou in fotbal: "Un vis indeplinit! In curand!" * Clipul prin care a anuntat proiectul

Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 03 februarie 2023, 18:00 / Actualizat vineri, 03 februarie 2023 18:00Anamaria Prodan (50 de ani) a anuntat ca va lansa scoala de fotbal "Prodan & Iancu Academy". Agentul de jucatorul a oferit detalii despre proiect.Anamaria Prodan a stat o perioada in "umbra". Sustine ca in tot acest timp a pus la cale proiectul unei scoli moderne de fotbal. Anuntul initial a fost facut pe contul personal de Instagram: "Un vis indeplinit! In curand!".+8 ... citeste toata stirea