Anass Achahbar, fotbalistul accidentat de Albu, va lipsi pana la 7 luni!

Anass Achahbar (28 de ani), accidentat de Alexandru Albu in meciul dintre Rapid si Sepsi OSK, scor 1-1, a suferit o ruptura partiala de tendon si o fractura la glezna. Mijlocasul covasnenilor, accidentat in minutul 31 al meciului dintre Rapid si Sepsi OSK, si-a aflat diagnosticul dupa ce a fost supus unei analize RMN.