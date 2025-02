Anastasia Potapova, prima finalista de la Transylvania Open! Meci dominat de favorita principala a turneului

Articol de David Istrate - Publicat sambata, 08 februarie 2025, 16:50 / Actualizat sambata, 08 februarie 2025 16:52Anastasia Potapova (23 de ani, 32 WTA) este prima jucatoare calificata in finala editiei din acest an a Transylvania Open. Favorita principala a competitiei de simplu s-a impus cu 6-3, 7-5 in fata Aliaksandrei Sasnovich (30 de ani, 128 WTA)Penultima zi a turneului de la Cluj a inceput cu semifinala din competitia de simplu, dintre Anastasia Potapova si Aliaksandra Sasnovich. Un ... citește toată știrea