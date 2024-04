Anca Todoni, primul succes pe tabloul unui turneu WTA 250

Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 03 aprilie 2024, 11:29 / Actualizat miercuri, 03 aprilie 2024 11:57Anca Todoni (19 ani, 217 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de la Bogota (WTA 250), dupa ce a trecut de Lucrezia Stefanini (25 ani, 147 WTA) cu 4-6, 6-2, 6-4.Anca Todoni isi construieste ascensiunea in ierarhia WTA, iar saptamana aceasta a facut un pas mare in turneul de la Bogota. Romanca in varsta de 19 ani a reusit sa castige doua partide in calificari si ... citește toată știrea