Anca Todoni s-a calificat in finala WTA 125 de la Bari

Articol de Roxana Fleseru - Publicat sambata, 08 iunie 2024, 22:18 / Actualizat sambata, 08 iunie 2024 22:24Anca Todoni (19 ani, 179 WTA) se afla in fata celei mai importante performante din cariera, ea calificandu-se sambata in finala turneului WTA 125 de la Bari. Romanca a invins-o in semifinale pe argentinianca Nadia Podoroska (27 de ai, 59 WTA), semifinalista la Roland Garros in 2020, cu 2-6, 6-4, 7-5.Anca Todoni isi construieste in 2024 ascensiunea in ierarhia mondiala. Romanca in ... citește toată știrea