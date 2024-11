Anca Todoni, salt impresionant in clasamentul WTA + Ce loc ocupa Simona Halep

Articol de Roxana Fleseru - Publicat luni, 04 noiembrie 2024, 10:37 / Actualizat luni, 04 noiembrie 2024 11:08Anca Todoni (20 de ani) s-a impus in turneul WTA 125 de la Santa Cruz, o victorie care i-a adus un salt de 21 de locuri in ierarhia WTA, de pe 138 pe 117, astfel ca ea a devenit a cincea romanca in clasament dupa Sorana Cirstea (70 WTA), Jaqueline Cristian (73 WTA), Irina Begu (102 WTA) si Ana Bogdan (113 WTA). Simona Halep a urcat sapte pozitii pe 876."Sa muncim mai mult si sa ... citește toată știrea