Anca Todoni si Gabriela Ruse sunt la un pas de tabloul principal la Australian Open

Articol de GSP - Publicat miercuri, 08 ianuarie 2025, 10:21 / Actualizat miercuri, 08 ianuarie 2025 10:29Anca Todoni (20 ani si 110 WTA) si Gabriela Ruse (27 ani, 125 WTA) au acces, miercuri, in ultimul tur a calificarilor la Australian Open, competitie care debuteaza pe 12 ianuarie si unde Romania are trei reprezentate direct pe tabloul principal.Anca Todoni e aproape de prima prezenta pe tabloul principal de la Australian Open. Romanca a invins-o in turul al doilea al calificarilor de la ... citește toată știrea