Ancheta dupa meciul UTA - Dinamo * Jandarmeria: "S-a depasit vizibil numarul spectatorilor"

Articol de Viorel Tudorache - Publicat luni, 14 februarie 2022, 14:02 / Actualizat luni, 14 februarie 2022 14:15Gruparea Mobila de Jandarmi Timisoara, care a asigurat masurile de securitate la meciul UTA - Dinamo, a demarat o ancheta dupa ce a sesizat ca organizatorul evenimentului a permis accesul in stadion unui numarul de spectatori mult peste limita de 30% din capacitatea arenei.Atat prevede legea in contextul pandemiei, pentru competitiile sportive gazduite in orasele aflate in ... citeste toata stirea