Andreea Prisacariu, sfatuita de WTA sa se reprofileze: "Facem petitie" :D

Articol de GSP - Publicat sambata, 16 aprilie 2022, 18:29 / Actualizat sambata, 16 aprilie 2022 18:43Romania a pierdut cu 4-0 in fata Poloniei, in calificarile pentru turneul final al "Billie Jean King Cup". Andreea Prisacariu (22 de ani, 324 WTA) n-a avut nicio sansa in meciul cu Iga Swiatek (20 de ani, noul lider mondial din WTA). Poloneza s-a impus cu 6-0, 6-0 in primul duel al zilei si a adus echipei sale punctul decisiv.Eliminata de Polonia, Romania va disputa pe 11-12 noiembrie un ... citeste toata stirea