Articol de Ioana Mihalcea - Publicat joi, 17 august 2023, 19:31 / Actualizat joi, 17 august 2023 20:07Andrei Bendeac a fost anuntat oficial de Dinamo pe postul de director de social media. El a avut parte de o prezentare demna de un transfer in lotul lui Ovidiu Burca, cu fotografii cu fularul, in fata siglei clubului si in tricoul lui Dinamo."Clubul Dinamo 1948 Bucuresti, prin intermediul retelelor de socializare oficiale, este entuziasmat sa anunte ca Andrei Bendeac, cunoscut de ... citeste toata stirea