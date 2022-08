Andrei Blejdea, debut cu gol si pasa de gol la Gloria Buzau. Atacantul are o durere in suflet dupa ultimul sezon de Liga 2: "Ambele echipe pentru care am jucat au promovat, iar eu trebuie sa o iau de la capat"

La primul meci in tricoul echipei Gloria Buzau, Andrei Blejdea (26 de ani) a reusit sa inscrie si sa ofere o pasa de gol.Jucatorul aflat in cariera sa la a sasea echipa din campionatul Ligii 2 evolueaza cu un singur gand sub comanda lui Cristian Pustai: sa promoveze in prima liga si sa joace din nou in competitia in care a bifat partide pentru Campionii FC Arges (11) si Dinamo (10).Blejdea, gol si pasa de gol la debutul la Gloria Buzau. Ciobanu a punctat de doua oriGloria Buzau a reusit ... citeste toata stirea