Andrei Borza a facut marea promisiune pentru fanii Rapidului, la cateva ore dupa FCSB - Man. United: "Anul viitor o sa fim acolo"

Articol de Maria Olteanu, George Nistor - Publicat vineri, 31 ianuarie 2025, 12:58 / Actualizat vineri, 31 ianuarie 2025 12:58Andrei Borza (19 ani), fotbalistul Rapidului, a promis fanilor giulesteni ca echipa lui va ajunge la anul in cupele europene si va continua sa produca emulatie in Bucuresti, dupa ceea ce a reusit FCSB in actuala stagiune.La conferinta de presa premergatoare jocului cu U Cluj, contand pentru etapa a 24-a din Superliga, Borza a fost intrebat despre cand va aduce si ... citește toată știrea