Andrei Burca a ratat un supertransfer * Ar fi putut juca impotriva lui PSG, Juventus si Benfica in Champions League

Articol de Beno David - Publicat sambata, 03 septembrie 2022, 14:29 / Actualizat sambata, 03 septembrie 2022 14:45Andrei Burca (29 de ani), fundasul central de la CFR Cluj, a fost dorit in aceasta vara de Maccabi Haifa, echipa calificata in grupele Champions League.Dupa ce l-a vandut pe fostul jucator de la FCSB, Bogdan Planic (30 de ani), la Shabab Al Ahly, in Dubai, Maccabi Haifa a luat sub forma de imprumut doi fundasi centrali africani: Dilan Batubinsika (crescut de PSG) si Abdulai Seck ... citeste toata stirea