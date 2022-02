Andrei Burca, mesaj de alarma dupa ce campioana Romaniei a remizat cu Botosani! "In ritmul acesta, clar nu o sa castigam titlul!"

Campioana CFR Cluj a inregistrat o remiza, scor 1-1, luni, pe teren propriu, cu FC Botosani, in ultimul meci al etapei a XXIII-a a Ligii I. Avantajul clujenilor fata de ocupanta pozitiei secunde, FCSB, s-a micsorat la 8 puncte.Ciprian Deac a marcat pentru CFR in minutul 45+1, din penalty, acordat dupa un hent al lui Seroni. Dawa a egalat pentru FC Botosani in minutul 81, dupa ce a marcat cu capul din 3 metri. La finalul meciul, Andrei Burca a fost ingrijorat de faptul ca echipa lui a primit 4 ... citeste toata stirea