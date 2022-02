Andrei Burlacu a fost adus la FCSB fiindca ar fi "credincios", dar acesta nu a intrat niciodata in biserica de la baza construita de Gigi Becali!

Articol de GSP - Publicat marti, 22 februarie 2022 23:38 / Actualizat marti, 22 februarie 2022 23:46Andrei Burlacu (25 ani), una dintre cele mai surprinzatoare achizitii de la FCSB, a fost transferat de Gigi Becali pe motiv ca ar fi credincios, dar atacantul nu a intrat niciodata, de cand a fost adus, in biserica din baza de la Berceni a FCSB-ului.In momentul in care s-a decis sa-l ia pe Andrei Burlacu, Becali spunea la acel moment ca atacantul in varsta de 25 de ani a fost transferat pentru ... citeste toata stirea