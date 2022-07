Andrei Burlacu si-a gasit echipa dupa despartirea de FCSB * A apucat sa debuteze

Articol de Ionel Lutan - Publicat duminica, 17 iulie 2022, 17:37 / Actualizat duminica, 17 iulie 2022 17:50Andrei Burlacu (25 de ani) va evolua in urmatorul sezon la divizionara secunda Concordia Chiajna. Mijlocasul a debutat in meciul amical pierdut contra lui Metaloglobus, scor 1-3.Andrei Burlacu este un alt pariu neconfirmat al lui Gigi Becali. Mijlocasul adus de la CSU Craiova, intr-o tranzactie care i-a mai implicat pe Mamut si Vina, a evoluat doar trei meciuri la prima echipa in ... citeste toata stirea