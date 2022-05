Andrei Ivan, cel mai bun pasator al momentului in Liga 1 * Sezon excelent pentru atacantul oltean

Articol de Aurelian Botezatu, Liviu Manolache - Publicat joi, 28 aprilie 2022, 08:44 / Actualizat joi, 28 aprilie 2022 09:46Andrei Ivan, atacantul de la CS Universitatea Craiova, a ajuns la 12 assist-uri in 2021-2022, cu 3 mai multe decat giulesteanul Rares Ilie (9).Cu un gol de senzatie si doua assist-uri, Andrei Ivan s-a numarat printre cei mai buni jucatori ai Craiovei in meciul castigat luni, la Pitesti, in fata lui FC Arges (4-0). Iar pe ansamblul intregului sezon, este chiar cel mai ... citeste toata stirea