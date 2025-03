Andrei Nicolescu, anunt urias dupa ce Dinamo a intrat in play-off: "Sunt sanse mari"

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 10 martie 2025, 23:03 / Actualizat luni, 10 martie 2025 23:03Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, s-a declarat multumit de intrarea in play-off-ul Superligii a echipei bucurestene.Nicolescu a avut si un anunt important dupa victoria cu UTA, scor 2-0, din ultima etapa a sezonului regular. Acesta a declarat ca sunt sanse ca Dinamo sa iasa din insolventa in acest sezon, astfel ca ar putea avea drept de a juca in cupele europene in ... citește toată știrea