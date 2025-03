Andrei Nicolescu anunta prime uriase la Dinamo: "Am promis"

Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 13 martie 2025, 22:05 / Actualizat joi, 13 martie 2025 22:11Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a declarat ca a promis o prima "foarte mare" pentru castigarea titlului in acest sezon.Dinamo va juca la Cluj, cu CFR, in prima etapa de play-off. Meciul are loc pe 15 martie, de la ora 21:00.Dinamo joaca in play-off pentru prima data dupa 8 ani. "Cainii" sunt pe locul 5 la startul play-off-ului, la doua puncte de liderul FCSB, 26 fata ... citește toată știrea