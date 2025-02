Andrei Nicolescu i-a raspuns lui Mihai Stoica

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 24 februarie 2025, 15:05 / Actualizat luni, 24 februarie 2025 16:23Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, i-a raspuns lui Mihai Stoica, oficialul de la FCSB. Cei soi se contreaza pe faza posibilului penalty neacordat "cainilor" in derby.Dupa meciul FCSB - Dinamo, scor 2-1, Mihai Stoica a reactionat printr-o postare pe conturile oficiale de Facebook, in legatura cu o faza controversata unde "cainii" au cerut penalty, in minutul 34. ... citește toată știrea